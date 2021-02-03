  1. Realting.com
  Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$111,493
ID: 28305
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na prodaju jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 44m2 i nalazi se na 4. Spratu zgrade iza Sicilije.Prodaje se sa svim stvarima!Trenutno je izdat na godinu dana, mogucnost zadrzavanja klijenata.

