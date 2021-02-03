  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$293
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28530
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se garsonjera u Preko Morace! Izdaje se prostrana i funkcionalna garsonjera površine 30m², smjestena na 1. spratu stambene zgrade. Garsonjera se nalazi na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini fakulteta, marketa, kafica, restorana i svih važnih sadrzaja, sto je cini idealnom za studente i zaposlene. Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Astar Marina
Meljine, Montenegro
de
$299,691
Complejo residencial The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Montenegro
de
$407,160
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$146,701
Barrio residencial Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$762,847
Barrio residencial Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$3,756
Está viendo
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$293
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se potpuno opremljen jednosoban stan u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na 10tom spratu zgrade od ukupnih 13 spratova!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
de
$140,833
Prodaje se jednosoban stan – Dalmatinska ulica   📍 Lokacija: Dalmatinska ulica 🏠 Površina: 40 m² 🚗 Privatno parking mjesto uključeno 🏢 Stan se nalazi u prizemlju zgrade   ✨ Cijena: 120.000 €   Idealna prilika za život ili investiciju!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Complejo residencial (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Complejo residencial (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Complejo residencial (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Complejo residencial (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Mostrar todo Complejo residencial (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Complejo residencial (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Budva, Montenegro
de
$264,228
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 50–73 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Edificio residencial de baja altura en un complejo cerrado en Komoševina Budva.Moderno edificio de baja altura cerca del mar.Este edificio residencial es un desarrollo de baja altura con sólo 12 apartamentos, situado en una de las zonas más prestigiosas de Budva — Komoševina, a solo 5 minuto…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
264,063
Apartamentos 2 habitaciones
73.0
368,397
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones