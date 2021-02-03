Barrio residencial Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
$193,646
ID: 28196
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u renomiranoj zgradi Dadi, prodaje se prelijepo opremljen jednosoban stan površine [upiši m² ako želiš].📍 Lokacija: Stari Aerodrom🏢 Sprat: 2.🛋 Namještaj i oprema: Stan je opremljen luksuznim namještajem i tehnikom najvišeg kvaliteta i takav se i prodaje – spreman za useljenje bez dodatnih ulaganja. Svaki detalj pažljivo je biran, što ovaj stan čini privlačnim na tržištu.💰 Cijena stana: 165.000 EUR🚗 Garažno mjesto (opciono): 15.000 EU

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

