Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Limbazu novads
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Limbazu novads, Letonia

;
Vidrizu pagasts
9
Skultes pagasts
3
Ainazi
3
19 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Skulte, Letonia
Casa 5 habitaciones
Skulte, Letonia
Habitaciones 5
Área 330 m²
Piso 1/3
$234,542
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Gravas, Letonia
Casa
Gravas, Letonia
Una propiedad rural única en venta en el bosque – un terreno de 9.8 hectáreas con un estanqu…
$495,635
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa en Ainazu pagasts, Letonia
Casa
Ainazu pagasts, Letonia
Área 76 m²
Número de plantas 1
$80,884
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 4
Área 219 m²
Piso 1/2
Ofrecemos un amplio apartamento en una casa reformada, parte de un nuevo proyecto en Jurmala…
$715,637
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Limbazu pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Limbazu pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 208 m²
Venta sola en la pintoresca región de Limbaži. ¡El silencio, la amplitud y la comodidad de l…
$387,569
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 4 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 4
Área 186 m²
Piso 2/7
Ofrecemos un apartamento elegante en el proyecto único HOFT ( House of Flying Trees ) – Casa…
$915,692
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 5 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 5
Área 262 m²
Piso 2/2
Ofrecemos un ático elegante con terraza en una casa reformada, parte de un nuevo proyecto en…
$842,605
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Limbazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Limbazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 220 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa privada con una parcela excelente, un patio luminoso y soleado. La casa ne…
$1,42M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Ainazi, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ainazi, Letonia
Habitaciones 5
Área 385 m²
Número de plantas 2
Dos casas en la zona tranquila de Jurmala, Jaundubulty, en las proximidades del bosque de pi…
$709,165
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Skulte, Letonia
Casa 5 habitaciones
Skulte, Letonia
Habitaciones 5
Área 259 m²
Número de plantas 2
casa privada de 2 pisos Bien mantenida en el centro de Jurmala y sólo 100 metros de la playa…
$945,554
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Skultes pagasts, Letonia
Casa 3 habitaciones
Skultes pagasts, Letonia
Habitaciones 3
Área 109 m²
Piso 1/2
$69,918
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 4 habitaciones en Ainazi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Ainazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 149 m²
Piso 5/6
We offer an apartment on Kr. Valdemara, 73. 149 sq.m., of which living area 131 sq.m. large,…
$273,160
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 4
Área 123 m²
Piso 2/7
El proyecto HOFT está ubicado en un área de 1212 metros cuadrados. El proyecto está represen…
$438,296
Dejar una solicitud
Apartamento 9 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 9 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 9
Área 371 m²
Piso 5/7
El proyecto HOFT está ubicado en un área de 1212 metros cuadrados. El proyecto está represen…
$2,26M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 3
Área 82 m²
Piso 2/7
El proyecto HOFT está ubicado en un área de paisaje de 1212 metros cuadrados. El proyecto es…
$293,269
Dejar una solicitud
Apartamento 8 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 8 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 8
Área 298 m²
Piso 7/7
El proyecto HOFT está ubicado en un área de paisaje de 1212 metros cuadrados. El proyecto es…
$1,78M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limbazi, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Limbazi, Letonia
Habitaciones 2
Área 40 m²
Piso 5/5
El distrito de Dreilini está ubicado en la parte oriental de Riga y limita con las áreas de …
$71,442
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Ainazi, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Ainazi, Letonia
Habitaciones 5
Área 135 m²
Piso 5/6
Apartamento dúplex en Kr. Valdemara 71. 5 habitaciones, 135 metros cuadrados. más una terraz…
$303,628
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 5
Área 189 m²
Piso 5/7
El proyecto HOFT está ubicado en un área de paisaje de 1212 metros cuadrados. El proyecto es…
$1,14M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Limbazu novads

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Limbazu novads, Letonia

con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir