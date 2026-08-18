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Casas en Venta en Limbazu novads, Letonia

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Skultes pagasts
3
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8 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Skulte, Letonia
Casa 5 habitaciones
Skulte, Letonia
Habitaciones 5
Área 330 m²
Piso 1/3
$234,542
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Gravas, Letonia
Casa
Gravas, Letonia
Una propiedad rural única en venta en el bosque – un terreno de 9.8 hectáreas con un estanqu…
$495,635
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa en Ainazu pagasts, Letonia
Casa
Ainazu pagasts, Letonia
Área 76 m²
Número de plantas 1
$80,884
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
It Is RealtyIt Is Realty
Casa 5 habitaciones en Limbazu pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Limbazu pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 208 m²
Venta sola en la pintoresca región de Limbaži. ¡El silencio, la amplitud y la comodidad de l…
$387,569
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Limbazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Limbazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 220 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa privada con una parcela excelente, un patio luminoso y soleado. La casa ne…
$1,42M
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Casa 5 habitaciones en Ainazi, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ainazi, Letonia
Habitaciones 5
Área 385 m²
Número de plantas 2
Dos casas en la zona tranquila de Jurmala, Jaundubulty, en las proximidades del bosque de pi…
$709,165
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LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Skulte, Letonia
Casa 5 habitaciones
Skulte, Letonia
Habitaciones 5
Área 259 m²
Número de plantas 2
casa privada de 2 pisos Bien mantenida en el centro de Jurmala y sólo 100 metros de la playa…
$945,554
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Casa 3 habitaciones en Skultes pagasts, Letonia
Casa 3 habitaciones
Skultes pagasts, Letonia
Habitaciones 3
Área 109 m²
Piso 1/2
$69,918
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu

Parámetros de las propiedades en Limbazu novads, Letonia

con Piscina
Baratos
De lujo
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