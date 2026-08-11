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Propiedades residenciales en venta en Ainazi, Letonia

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3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Ainazi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Ainazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 149 m²
Piso 5/6
We offer an apartment on Kr. Valdemara, 73. 149 sq.m., of which living area 131 sq.m. large,…
$273,160
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Apartamento 5 habitaciones en Ainazi, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Ainazi, Letonia
Habitaciones 5
Área 135 m²
Piso 5/6
Apartamento dúplex en Kr. Valdemara 71. 5 habitaciones, 135 metros cuadrados. más una terraz…
$303,628
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Casa 5 habitaciones en Ainazi, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ainazi, Letonia
Habitaciones 5
Área 385 m²
Número de plantas 2
Dos casas en la zona tranquila de Jurmala, Jaundubulty, en las proximidades del bosque de pi…
$709,165
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