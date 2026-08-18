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Apartamentos en venta en Limbazu novads, Letonia

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Vidrizu pagasts
8
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11 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 4
Área 219 m²
Piso 1/2
Ofrecemos un amplio apartamento en una casa reformada, parte de un nuevo proyecto en Jurmala…
$715,637
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Apartamento 4 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 4
Área 186 m²
Piso 2/7
Ofrecemos un apartamento elegante en el proyecto único HOFT ( House of Flying Trees ) – Casa…
$915,692
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Apartamento 5 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 5
Área 262 m²
Piso 2/2
Ofrecemos un ático elegante con terraza en una casa reformada, parte de un nuevo proyecto en…
$842,605
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Ainazi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Ainazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 149 m²
Piso 5/6
We offer an apartment on Kr. Valdemara, 73. 149 sq.m., of which living area 131 sq.m. large,…
$273,160
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Apartamento 4 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 4
Área 123 m²
Piso 2/7
El proyecto HOFT está ubicado en un área de 1212 metros cuadrados. El proyecto está represen…
$438,296
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Apartamento 9 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 9 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 9
Área 371 m²
Piso 5/7
El proyecto HOFT está ubicado en un área de 1212 metros cuadrados. El proyecto está represen…
$2,26M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 3
Área 82 m²
Piso 2/7
El proyecto HOFT está ubicado en un área de paisaje de 1212 metros cuadrados. El proyecto es…
$293,269
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Apartamento 8 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 8 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 8
Área 298 m²
Piso 7/7
El proyecto HOFT está ubicado en un área de paisaje de 1212 metros cuadrados. El proyecto es…
$1,78M
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Apartamento 2 habitaciones en Limbazi, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Limbazi, Letonia
Habitaciones 2
Área 40 m²
Piso 5/5
El distrito de Dreilini está ubicado en la parte oriental de Riga y limita con las áreas de …
$71,442
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Apartamento 5 habitaciones en Ainazi, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Ainazi, Letonia
Habitaciones 5
Área 135 m²
Piso 5/6
Apartamento dúplex en Kr. Valdemara 71. 5 habitaciones, 135 metros cuadrados. más una terraz…
$303,628
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Apartamento 5 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 5
Área 189 m²
Piso 5/7
El proyecto HOFT está ubicado en un área de paisaje de 1212 metros cuadrados. El proyecto es…
$1,14M
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Parámetros de las propiedades en Limbazu novads, Letonia

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