Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Brescia
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Brescia, Italia

;
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
46
Desenzano del Garda
38
Lonato del Garda
15
Salo
16
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
228 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
AVI-882m. Villa de 3 niveles en Moniga del Garda con vistas al lago GardaVilla de 3 niveles …
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
GA-V001367. хлегантная вилла в жилом комплексе в Манерба-дель-ГардаРасположенный в отличнжа …
$574,378
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Salo, Italia
Villa 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
GH-LV01582. Viala с панорамным видом на озероПрестижная терасная Вилла расположена в небольш…
$761,930
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 6 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 650 m²
ABI-1164A. Villa con piscina y amplio jardín en Padeng sul GardaVilla de prestigio se encuen…
$2,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
ABI-1263A. Villa en Desenzano del Garda con piscina y parcela privadaVilla en Desenzano del …
$1,64M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 750 m²
GA-V001279. Villa con un gran parque privado en Padenge Sul GardaSituado en una elegante zon…
$2,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 315 m²
GH-PV001596. ¡VISTA DE LA VARIA Y LA REGISTRO! ¡Villarya с бассейном и видом на озеро ВИЛА В…
$1,58M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Villa 3 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
ABI-1093А. Отдельностоящая вилла с частным бассейном В уникальном по своему месторасположени…
$1,82M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 320 m²
GA-V001559. Excelente villa con vistas al lago en Lonato del GardaSituado en un contexto ele…
$2,17M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Villa 6 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 370 m²
ABI-1020A. Villa nueva en Toskolano MadernoVenta de una nueva villa en Toskolano Maderno con…
$5,27M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
GA-V000879. Hermosa Villa con piscina privada en Desenzano del GardaSituado en una pequeña z…
$644,710
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 146 m²
GA-V001067. Villa en Desenzano del GardaInsertado en un nuevo contexto en las puertas del ce…
$702,148
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 750 m²
GH-V000607. Villa con acceso directo al lago GardaPadenge sul Garda, en primera línea en el …
$8,21M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Padenghe sul Garda, Italia
Villa
Padenghe sul Garda, Italia
Área 674 m²
GH-280418. Villa de lujo en primera línea en Padenga Sul GardaVilla de lujo en primera línea…
$9,38M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
GH-PV00019. Villa de lujo de MichelleEn construcción villa de lujo Michelle 400 metros cuadr…
$4,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
GH-PV001500. En la región de la región de Moscú en la región de Moscú en la región de Moscú …
$1,82M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 400 m²
ABI-1116E. Villa de lujo con piscina y magnífica vistaVilla de lujo con piscina y una magníf…
$4,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Sirmione, Italia
Villa
Sirmione, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
SYRMIONE // 400 KV. M // 4 Dormitorios // 3 Baños // Cocina // PRISTER // Piscina // Planta …
$1,39M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
GA-V001329. WILLA WOLFHAUS in the Green Environment in LONATOSituado en una hermosa competen…
$1,08M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Salo, Italia
Villa 6 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 370 m²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
GH-V000879. Casa prestigiada en Moniga del GardaEn Moniga del Garda, en venta es una prestig…
$2,93M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Puegnago del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Puegnago del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 165 m²
GH-PV003571. Nueva York вилла на двух уровняхПуэньяго-дель-Гарда, в совершенно новом районе…
$504,046
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Gardone Riviera, Italia
Villa 4 habitaciones
Gardone Riviera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 400 m²
WW-120315-1. Villa en Gardona RivieraVilla en Gardona Riviera - uno de los lugares más prest…
$2,81M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 400 m²
ABI-1204A. Ruso de la República de Bulgaria en la región de la Comunidad de la Unión de la U…
$9,38M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Soiano del Lago, Italia
Villa 4 habitaciones
Soiano del Lago, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 350 m²
ABI-1239A. Encantadora casa con piscina en el lago GardaEsta encantadora casa de piscina est…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
ABI-1170A. Hermosa villa independiente con vistas al lago GardaHermosa villa con piscina, pa…
$1,88M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
GH-PV001612. Villa de lujo restaurada con piscinaVilla independiente totalmente reformada co…
$926,038
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 413 m²
GH-PV000413. Moniga del Garda, Moniga del Garda, Monadya de la Moniga del Garda, Moniga del …
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 habitaciones en Lugana, Italia
Villa 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
Valeggio sul Mincio en una posición conveniente para todos los servicios a 100 metros del pa…
$853,992
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Gardone Riviera, Italia
Villa 4 habitaciones
Gardone Riviera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 153 m²
GH-LV04831. Casa antigua reformadaEn la zona de Fasano, la ciudad de Gardone Riviera, ofrece…
$421,992
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Parámetros de las propiedades en Brescia, Italia

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir