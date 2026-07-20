  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Mekor haim

Barrio residencial Mekor haim

Jerusalén, Israel
de
$869,200
;
Barrio residencial Mekor haim
1
Dejar una solicitud
ID: 38805
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRechavim, 11

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalén, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse belles orientations et vue sur la mer
Hadera, Israel
de
$718,320
Barrio residencial A ne pas manquer 3 5 pieces a louer au coeur de ramat gan
Ramat Gan, Israel
de
$1,640
Barrio residencial Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion
Tel-Aviv, Israel
de
$980,720
Barrio residencial Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,14M
Está viendo
Barrio residencial Mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$869,200
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Tel-Aviv, Israel
de
$5,43M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Balcon sur la mer haut standing magnifique
Barrio residencial Balcon sur la mer haut standing magnifique
Barrio residencial Balcon sur la mer haut standing magnifique
Barrio residencial Balcon sur la mer haut standing magnifique
Barrio residencial Balcon sur la mer haut standing magnifique
Mostrar todo Barrio residencial Balcon sur la mer haut standing magnifique
Barrio residencial Balcon sur la mer haut standing magnifique
Netanya, Israel
de
$3,28M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir