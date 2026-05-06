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Barrio residencial 3 pieces a renover 2 balcons proche mer

Tel-Aviv, Israel
de
$1,06M
6/5/26
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ID: 35696
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sirkin, 3

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Calle Sirkin (cerca de Bugrashov) Grandes 3 habitaciones de 68m2 red + 12m2 balcones en la calle Edificio Bauhaus no renovado Hermosa altura de techo

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Tel-Aviv, Israel
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