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Barrio residencial Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite

Hadera, Israel
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$892,160
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ID: 38676
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
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    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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Hadera, Israel
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