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Barrio residencial 2 pieces a neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
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$1,34M
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ID: 38388
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Tsedek, 24

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una tranquila calle del distrito de Neve Tzedek! Edificio de dos pisos! 1a planta, 2 habitaciones en frente, 61m2. 10m2 de terraza! techo alto 3.39 metros! 2 exposiciones: Sur, Oeste. Precio: 4.100.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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