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Barrio residencial Joli 3 pieces a vendre dans un immeuble de haut standing tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38742
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
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  • Ciudad
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  • Dirección
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Tel-Aviv, Israel
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