  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Special investisseur

Barrio residencial Special investisseur

Ascalón, Israel
de
$354,900
;
6
Dejar una solicitud
ID: 36154
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Eli Cohen

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Una oportunidad especial para los inversores

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 3 pieces balcon parking
Ramat Gan, Israel
de
$902,460
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$3,211
Barrio residencial Immeuble eclectique proche hotel montefiore
Tel-Aviv, Israel
de
$2,26M
Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav
Netivot, Israel
de
$777,400
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Asdod, Israel
de
$963,300
Está viendo
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$354,900
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$4,66M
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Harish, Israel
de
$1,01M
Nuevo PROYECTO EXCEPTIONAL EN HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y t…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Mostrar todo Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ascalón, Israel
de
$665,860
en edificio muy reciente con jacuzzi, sauna, sala de recepción y jardín de infantes, magníficas 4 habitaciones de 100m2core por arquitecto interior con muy bonita vista al mar, vendida completamente amueblada, entrada inmediata
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir