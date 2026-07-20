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Barrio residencial Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim

Rishon LeZion, Israel
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$1,44M
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ID: 38268
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

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Venta exclusiva – Apartamento de 3 dormitorios! West Rishon LeZion ? 175 m2 construidos ?️ 3 orientaciones: oeste, norte y sur ? ¿Estacionamiento en el tabo? Almacenamiento ✨ Planta de entrada: salón, cocina, dormitorio, aseo y terraza de 14 m2. ✨ Planta alta: 2 dormitorios, aseo, terraza de 18 m2 con posibilidad de alquiler (aprox. 5.000 / mes). ✨ Planta baja: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal, una mamada y baño con ducha. ? Vago 400 Muy raro, espacioso y luminoso, ideal para una familia grande o para generar ingresos adicionales dentro de la misma propiedad. Para más información y visita:

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