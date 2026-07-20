Barrio residencial Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim

Venta exclusiva – Apartamento de 3 dormitorios! West Rishon LeZion ? 175 m2 construidos ?️ 3 orientaciones: oeste, norte y sur ? ¿Estacionamiento en el tabo? Almacenamiento ✨ Planta de entrada: salón, cocina, dormitorio, aseo y terraza de 14 m2. ✨ Planta alta: 2 dormitorios, aseo, terraza de 18 m2 con posibilidad de alquiler (aprox. 5.000 / mes). ✨ Planta baja: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal, una mamada y baño con ducha. ? Vago 400 Muy raro, espacioso y luminoso, ideal para una familia grande o para generar ingresos adicionales dentro de la misma propiedad. Para más información y visita: