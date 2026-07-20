Barrio residencial Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim

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Venta exclusiva – Apartamento de 3 dormitorios!
West Rishon LeZion
? 175 m2 construidos
?️ 3 orientaciones: oeste, norte y sur
? ¿Estacionamiento en el tabo? Almacenamiento
✨ Planta de entrada: salón, cocina, dormitorio, aseo y terraza de 14 m2.
✨ Planta alta: 2 dormitorios, aseo, terraza de 18 m2 con posibilidad de alquiler (aprox. 5.000 / mes).
✨ Planta baja: 3 dormitorios, incluyendo una suite principal, una mamada y baño con ducha.
? Vago 400
Muy raro, espacioso y luminoso, ideal para una familia grande o para generar ingresos adicionales dentro de la misma propiedad.
Para más información y visita:
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
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Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
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Plazo del préstamo, años
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