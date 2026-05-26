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Barrio residencial Opportunite a ne pas rater acheter un t3 recevez un t4

Jerusalén, Israel
de
$2,15M
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ID: 36875
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 11

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apartamento en un proyecto muy avanzado de renovación urbana, firmado y aprobado por el ayuntamiento de Jerusalén, negocio a ser incautado para cualquier tipo de aacquerer, alquilado actualmente rendimiento de alquiler inmediat, para más información contáctenos lo antes posible!!

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Jerusalén, Israel
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