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Barrio residencial Neuf projet keidar universite

Ra'anana, Israel
de
$7,700
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ID: 35774
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaHoresh

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Bonito 3 habitaciones de 75 m2 con 13 m2 de terraza. Nuevo edificio situado al este de Raanana junto a la Universidad Abierta. Zona tranquila, vista abierta, terraza oeste. 2 baños, 1 bodega.

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Ra'anana, Israel
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