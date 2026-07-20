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Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion

Rishon LeZion, Israel
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$1,56M
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ID: 38276
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

Sobre el complejo

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Venta exclusiva - El ático más hermoso e impresionante en el popular distrito de Katznelson en Rishon LeZion! ? Ático 5 habitaciones en un nivel, completamente renovado ? Edificio 2014 (excepto Tama 38) ? Superficie de propiedad – 153 m2 construidos ? Mirpeset (sun terraza) de 37 m2 ? Derechos adicionales de construcción de 40 m2 en el techo (derechos ya pagados) y posibilidad de una terraza cubierta de 110 m2 ? El bien ocupa todo el piso solo, sin vecinos ? 4 directrices ? Tienda de edificios – 9 residentes solamente ? Ascensor ? Estacionamiento registrado en Tabou (registro terrestre) ? ? Gran Mamad (habitación asegurada) ? Completa renovación hotel de lujo ? Baño doble y baño para una comodidad óptima ? La cocina premium de Kamila ? Parquet en roble real en todo el apartamento ? Gran isla central de 3 metros con almacenamiento y asiento para 6 personas ? Todas las puertas lacadas de horno – ancho y altura sobre estándar (90×230) ? Excepcional ubicación en el corazón del distrito de Katznelson – cerca de todo: escuelas, transporte público, salidas de la ciudad, calle Rothschild, seguro médico, restaurantes, cafés, casa cultural y mucho más ? Precio de venta – NIS 4 750 000 ? Muy raro y excepcional – ¡No hay apartamentos como este en Katznelson!

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Rishon LeZion, Israel
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