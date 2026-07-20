Barrio residencial Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion

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Venta exclusiva - El ático más hermoso e impresionante en el popular distrito de Katznelson en Rishon LeZion!
? Ático 5 habitaciones en un nivel, completamente renovado
? Edificio 2014 (excepto Tama 38)
? Superficie de propiedad – 153 m2 construidos
? Mirpeset (sun terraza) de 37 m2
? Derechos adicionales de construcción de 40 m2 en el techo (derechos ya pagados) y posibilidad de una terraza cubierta de 110 m2
? El bien ocupa todo el piso solo, sin vecinos
? 4 directrices
? Tienda de edificios – 9 residentes solamente
? Ascensor
? Estacionamiento registrado en Tabou (registro terrestre) ?
? Gran Mamad (habitación asegurada)
? Completa renovación hotel de lujo
? Baño doble y baño para una comodidad óptima
? La cocina premium de Kamila
? Parquet en roble real en todo el apartamento
? Gran isla central de 3 metros con almacenamiento y asiento para 6 personas
? Todas las puertas lacadas de horno – ancho y altura sobre estándar (90×230)
? Excepcional ubicación en el corazón del distrito de Katznelson – cerca de todo: escuelas, transporte público, salidas de la ciudad, calle Rothschild, seguro médico, restaurantes, cafés, casa cultural y mucho más
? Precio de venta – NIS 4 750 000
? Muy raro y excepcional – ¡No hay apartamentos como este en Katznelson!
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Rishon LeZion, Israel
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