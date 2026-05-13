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Barrio residencial Magnifique penthouse a louer a jerusalem

Jerusalén, Israel
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$20,500
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ID: 36577
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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casa 5a planta Ascensor privado directamente en el apartamento 130 m2 Techos altos Diseño arquitectónico 5 piezas Suite con entrada totalmente privada Sin muebles, excepto vitrocerámica, horno y lavavajillas 3,5 baños Arnona: alrededor de 16.000 Cargos de propiedad: 290 Mamad (habitación segura) en el apartamento Gran terraza + balcón de servicio Tejado privado – gran terraza con una vista sin obstáculos y magnífica del Knesset Aire acondicionado central Calefacción terrestre Grandes debarras / espacio de almacenamiento No hay aparcamiento

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Jerusalén, Israel
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