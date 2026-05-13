Barrio residencial Magnifique penthouse a louer a jerusalem

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casa
5a planta
Ascensor privado directamente en el apartamento
130 m2
Techos altos
Diseño arquitectónico
5 piezas
Suite con entrada totalmente privada
Sin muebles, excepto vitrocerámica, horno y lavavajillas
3,5 baños
Arnona: alrededor de 16.000
Cargos de propiedad: 290
Mamad (habitación segura) en el apartamento
Gran terraza + balcón de servicio
Tejado privado – gran terraza con una vista sin obstáculos y magnífica del Knesset
Aire acondicionado central
Calefacción terrestre
Grandes debarras / espacio de almacenamiento
No hay aparcamiento
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
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Plazo del préstamo, años
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Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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