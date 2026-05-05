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Barrio residencial Rez de chaussee 4 pieces

Ascalón, Israel
de
$726,700
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10
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ID: 36475
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

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Planta baja 4 habitaciones con un amplio jardín orientado al oeste. Pequeño edificio de 4 plantas.

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Ascalón, Israel
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