  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf

Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf

Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 36352
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Khovevei Zion, 53

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermosa 3 habitaciones / gran salón con 2 balcones en la calle / 2 dormitorios / 2 baños. Calma, brillante y muy verde. Cerca del mar y Bugrashov... Excelente producto vendido y equipado.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalón, Israel
de
$523,900
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Asdod, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalén, Israel
de
$186
Barrio residencial Penthouse 6 pieces neuf emplacement premium
Tel-Aviv, Israel
de
$6,25M
Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres demande
Kfar Saba, Israel
de
$4,19M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
FOR SALE - ALL JUSTY LIVRED APARTMENT 3 PARTS IN HEART OF NEVE TZEDEK 64 m2 sala de estar + dos balcones (5.05 m2 y 6.05 m2) 1a planta alta 2 dormitorios dormidos incluyendo una mamada 1 baño 2 balcones Exposición al noroeste Aparcamiento privado robótico Excepcional ubicación: a 2 minutos …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff
Barrio residencial A vendre charmant 2 piEces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,27M
Idealmente situado en el corazón de Tel Aviv, en la prestigiosa calle Dizengoff, en la intersección de las calles Jabotinsky y Bazel, una de las zonas más populares de la ciudad, reconocida por sus cafés, tiendas y un ambiente único. Apartamento en un edificio recientemente renovado como pa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Mostrar todo Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
de
$9,50M
Venta exclusiva En el nuevo Barrio Norte En la prestigiosa Torre Nehardea En la 11a planta, vista abierta y verde Frente a la calle 4.5 apartamento habitación con gran área común 127.6 m2 + 12 m2 de terraza soleada El apartamento tiene triple aire acondicionado. Muy luminoso y tranquilo Incl…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir