  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bonne occasion

Barrio residencial Bonne occasion

Jerusalén, Israel
de
$1,01M
;
Barrio residencial Bonne occasion
1
Dejar una solicitud
ID: 36503
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento luminoso, TAMA 38, avanzado, 3 direcciones de aire, cerca de jardines, escuelas, cafés, tiendas, centros comerciales, bus, inmediatamente

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Immeuble neuf avec parking
Jerusalén, Israel
de
$1,01M
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,52M
Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,28M
Barrio residencial Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$4,69M
Barrio residencial Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$4,39M
Está viendo
Barrio residencial Bonne occasion
Jerusalén, Israel
de
$1,01M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Barrio residencial Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Barrio residencial Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Barrio residencial Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Barrio residencial Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Mostrar todo Barrio residencial Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Barrio residencial Grand 3 pieces rdc ensoleille et calme a kiryat moshe
Jerusalén, Israel
de
$3,20M
En el corazón de Kiryat Moshe, en un entorno verde frente a un parque infantil, este amplio apartamento de 3 habitaciones de unos 85 m2 incluye dos balcones: uno cerrado (unos 10 m2) y el otro abierto al salón, ideal para instalar una soucca. Disfrutando de una triple exposición, este aparta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
de
$7,44M
Excepcional – Mini Ático de Lujo en Tel Aviv Situado en el piso 24 de la prestigiosa torre Migdal One, en el corazón del atractivo parque Tzameret, este exclusivo mini-penthouse ofrece un estilo de vida raro y exclusivo. 7 habitaciones 380 m2 de servicios de lujo Dos terrazas: • 40 m2 • 12 m…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,70M
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir