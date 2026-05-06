Barrio residencial Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera

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BZH
Nueva exclusiva de RE/MAX Hadera!
En venta, un hermoso apartamento de 4 habitaciones como nuevo en el corazón del centro de la ciudad de Hadera!
- Apartamento de 4 habitaciones, unos 100 m2,
- Balcón de unos 12 m2 con una hermosa vista urbana abierta y una vista al mar!
- En el séptimo piso de la 9,
- Un gran salón bien arreglado con un espacio abierto real,
- Una excelente cocina moderna con mucho almacenamiento,
- Una hermosa suite principal de diseño con baño y aseo,
- 2 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura,
- Aire acondicionado, sistema de automatización,
- Sin muros adyacentes - silencioso e íntimo,
- 2 ascensores, incluyendo uno de Shabat,
- Super edificio, un reconocido promotor, con un hermoso vestíbulo,
- Estacionamiento subterráneo.
Excelente ubicación muy central – bancos, comunidades, tiendas y transporte accesible a pie!
Contacta con nosotros:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
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Hadera, Israel
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