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Barrio residencial Magnifique appartement de 4 pieces au centre ville de hadera

Hadera, Israel
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ID: 36057
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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BZH Nueva exclusiva de RE/MAX Hadera! En venta, un hermoso apartamento de 4 habitaciones como nuevo en el corazón del centro de la ciudad de Hadera! - Apartamento de 4 habitaciones, unos 100 m2, - Balcón de unos 12 m2 con una hermosa vista urbana abierta y una vista al mar! - En el séptimo piso de la 9, - Un gran salón bien arreglado con un espacio abierto real, - Una excelente cocina moderna con mucho almacenamiento, - Una hermosa suite principal de diseño con baño y aseo, - 2 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura, - Aire acondicionado, sistema de automatización, - Sin muros adyacentes - silencioso e íntimo, - 2 ascensores, incluyendo uno de Shabat, - Super edificio, un reconocido promotor, con un hermoso vestíbulo, - Estacionamiento subterráneo. Excelente ubicación muy central – bancos, comunidades, tiendas y transporte accesible a pie! Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

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