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Barrio residencial Beau rez de jardin

Nahariya, Israel
de
$1,622
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9
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ID: 36409
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    Sderot Sachlav

Sobre el complejo

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Hermoso jardín 4/5 habitaciones. Tiene todo: balcón, jardín, mamá, bodega, aparcamiento. Zona residencial a 15 minutos a pie del centro de la ciudad. Referencias serias solicitadas.

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Nahariya, Israel
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