Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon

Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas compuestos por 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados en cada detalle para un interior funcional y confortable. En la planta baja, lujoso hall de entrada con acabados elegantes que caracterizan el proyecto, con grandes espacios de estacionamiento y almacenamiento. Situado a pocos pasos de un animado centro comercial, parque de alta tecnología y estación de tren, rodeado de espacios verdes y establecimientos educativos para todas las edades. La combinación perfecta entre tranquilidad rural y estilo de vida urbano.