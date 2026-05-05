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Barrio residencial Projet residentiel unique redefinissant lart de vivre de luxe dans un quartier dynamique dashkelon

Ascalón, Israel
de
$676,000
;
11
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ID: 36433
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

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Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas compuestos por 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados en cada detalle para un interior funcional y confortable. En la planta baja, lujoso hall de entrada con acabados elegantes que caracterizan el proyecto, con grandes espacios de estacionamiento y almacenamiento. Situado a pocos pasos de un animado centro comercial, parque de alta tecnología y estación de tren, rodeado de espacios verdes y establecimientos educativos para todas las edades. La combinación perfecta entre tranquilidad rural y estilo de vida urbano.

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Ascalón, Israel
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