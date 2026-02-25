  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl

Barrio residencial 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl

Jerusalén, Israel
de
$5,016
;
2
Dejar una solicitud
ID: 33924
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
✨ Apartamento 4 habitaciones nuevas – 97 m2 ?? Terraza de 10 m2 ¿?️ Totalmente amueblado – servicios de alta gama ¿?️ Suite para padres ?? 2a planta con ascensor ?? Aparcamiento privado ?? Entrada inmediata

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rez de jardin neuf dans emplacement demande
Jerusalén, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$940,500
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
Está viendo
Barrio residencial 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Jerusalén, Israel
de
$5,016
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$529,815
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,98M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$10,973
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir