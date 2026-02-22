  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 33390
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón del distrito histórico de Ajami, este ático ocupa la planta superior de un edificio boutique de estilo Bauhaus. Disfruta de una ubicación buscada, cerca de la Residencia del Embajador de Francia y a pocos minutos a pie del mar. El apartamento desarrolla una zona interior de unos 108 m2, actualmente amueblada en 4 espaciosas habitaciones (configuración inicial de 5 habitaciones), con volúmenes equilibrados y circulación de fluidos. En el exterior, una terraza excepcional de 104 m2 ofrece una vista sin obstáculos y un espacio de vida raro. La propiedad está terminada por dos plazas de aparcamiento privadas en el sótano. Una propiedad única, que combina elegancia, carácter arquitectónico y búsqueda de ubicación, en el corazón de una de las zonas más auténticas de Tel Aviv. Información y visitas: Laurence Zemour – 054-735-3514 Agente de bienes raíces autorizados

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Belle maison en centre ville piscine
Ra'anana, Israel
de
$4,36M
Barrio residencial Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerusalén, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,60M
Barrio residencial Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$3,14M
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Hadera, Israel
de
$1,27M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Asdod, Israel
de
$1,19M
¡La Perla Rara! Apartamento de la ciudad 4 habitaciones nuevas, residencia con piscina Dimri, 140m2 + 20m2 terraza + 10m2 balcón, bodega, parking, aire acondicionado, 21a planta sur. Nunca viví, libre inmediatamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$736,725
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Nueve en venta Exclusivo Ubicado en la calle Weizmann 93-97 (Pinkas) En un nuevo proyecto de alta calidad firmado Tzemach Hammerman y el grupo Rozio! Arquitecto: Gidi Bar Orian Cerca de Hayarkon Park Apartamento renovado de 4 habitaciones con arquitectura de alto nivel En el quinto piso con …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir