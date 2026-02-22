Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa

En el corazón del distrito histórico de Ajami, este ático ocupa la planta superior de un edificio boutique de estilo Bauhaus. Disfruta de una ubicación buscada, cerca de la Residencia del Embajador de Francia y a pocos minutos a pie del mar. El apartamento desarrolla una zona interior de unos 108 m2, actualmente amueblada en 4 espaciosas habitaciones (configuración inicial de 5 habitaciones), con volúmenes equilibrados y circulación de fluidos. En el exterior, una terraza excepcional de 104 m2 ofrece una vista sin obstáculos y un espacio de vida raro. La propiedad está terminada por dos plazas de aparcamiento privadas en el sótano. Una propiedad única, que combina elegancia, carácter arquitectónico y búsqueda de ubicación, en el corazón de una de las zonas más auténticas de Tel Aviv. Información y visitas: Laurence Zemour – 054-735-3514 Agente de bienes raíces autorizados