Barrio residencial Villa exceptionnelle avec piscine

Esta lujosa villa en Savyon es una propiedad excepcional diseñada para la máxima comodidad y privacidad. Situado en una de las ciudades más prestigiosas del centro de Israel, la villa se encuentra en una calle tranquila y se extiende en una parcela de unos 5 dunams. La casa, construida en un nivel con un sótano, goza de abundante luz natural e incluye nueve grandes dormitorios principales, tres de los cuales se encuentran en el sótano. La villa está construida en un solo nivel con un sótano e incluye una amplia y luminosa sala de estar, 9 grandes dormitorios principales (incluyendo 3 en el sótano), una bóveda excepcionalmente grande, un vestidor independiente y amplio, un gimnasio profesional equipado con electrodomésticos avanzados, un cuarto de lavandería separado, una cocina principal de lujo firmada Bulthaup, así como una cocina secundaria también hecha por Bulthaup. Además de la casa principal, la propiedad tiene una unidad de invitados separada con dos dormitorios grandes y una cocina, así como otra estructura que se puede utilizar para diversos propósitos: espacio creativo, taller, clínica terapéutica, y mucho más. El espacio exterior es igualmente impresionante, ofreciendo un jardín perfectamente mantenido con una piscina infinita y zonas de relajación serena, contribuyendo a un ambiente tranquilo y lujoso. Esta villa es ideal para familias que buscan una residencia de alta gama que combina elegancia, comodidad y privacidad en una ubicación privilegiada.