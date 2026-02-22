Barrio residencial Villa exceptionnelle avec piscine

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Esta lujosa villa en Savyon es una propiedad excepcional diseñada para la máxima comodidad y privacidad. Situado en una de las ciudades más prestigiosas del centro de Israel, la villa se encuentra en una calle tranquila y se extiende en una parcela de unos 5 dunams. La casa, construida en un nivel con un sótano, goza de abundante luz natural e incluye nueve grandes dormitorios principales, tres de los cuales se encuentran en el sótano.
La villa está construida en un solo nivel con un sótano e incluye una amplia y luminosa sala de estar, 9 grandes dormitorios principales (incluyendo 3 en el sótano), una bóveda excepcionalmente grande, un vestidor independiente y amplio, un gimnasio profesional equipado con electrodomésticos avanzados, un cuarto de lavandería separado, una cocina principal de lujo firmada Bulthaup, así como una cocina secundaria también hecha por Bulthaup. Además de la casa principal, la propiedad tiene una unidad de invitados separada con dos dormitorios grandes y una cocina, así como otra estructura que se puede utilizar para diversos propósitos: espacio creativo, taller, clínica terapéutica, y mucho más.
El espacio exterior es igualmente impresionante, ofreciendo un jardín perfectamente mantenido con una piscina infinita y zonas de relajación serena, contribuyendo a un ambiente tranquilo y lujoso. Esta villa es ideal para familias que buscan una residencia de alta gama que combina elegancia, comodidad y privacidad en una ubicación privilegiada.
Localización en el mapa
Ganei Yehuda, Israel
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo