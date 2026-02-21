Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$4,70M
$4,70M
$4,21M
9
ID: 25595
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta – Fabuloso ático en un edificio histórico en el corazón de Tel Aviv! 5 piezas 4 dormitorios (incluyendo una habitación segura) 2 baños 3 aseos Terraza privada con posibilidad de instalar un Jacuzzi 130 m2 interior + 20 m2 terraza + 70 m2 azotea No hay aparcamiento Precio: 15,000,000 NIS Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o una visita de vídeo.

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
