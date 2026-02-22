  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  Barrio residencial Investissement hertzylia

Barrio residencial Investissement hertzylia

Herzliya, Israel
$874,665
6
ID: 33409
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya

Sobre el complejo

Apartamento de 4 habitaciones cerca de la Universidad Reichmann. Miklat en el edificio. Sentada en una calle muy agradable. Perfecto para una primera compra o inversión. Mucho alquiler.

Localización en el mapa

Herzliya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Magnífico ático de 170m2 y 44m2 de terraza, en la planta 17 de un edificio moderno y prestigioso en la frontera entre Bet Veigan y Kyriat henovel, una ubicación estratégica a 2 pasos de todos esta excepcional propiedad, le seducirá con sus volúmenes, su luz natural y su vista panorámica. Inc…
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
prestigiosa y exclusiva renovación por Gidi Bar Orian reconocido arquitecto, perfecta alianza entre la elegancia contemporánea y el respeto por el patrimonio arquitectónico del boulevard. Apartamento de 145 m2, totalmente decorado por el propio arquitecto 2 elegantes habitaciones Mamad (sec…
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Muy agradable y grande 3 habitaciones de 140 m2 ( 5 habitaciones posibilidad original de hacerlo en su condición con facilidad y tiene menos costo ) terraza de 11 m2 con una vista panorámica de Jerusalén, 2 baños, + 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega
