Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem

de
;
10
ID: 33455
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

En un nuevo edificio con ascensor y ascensor de Shabat, apartamento de 5 habitaciones muy luminoso en el 3er piso. El apartamento consta de 4 dormitorios, un amplio salón que se abre a un agradable balcón con vista abierta, así como dos balcones socasos de unos 10 m2 cada uno. El apartamento tiene 2 baños, 3 aseos, una habitación segura (Mamad) y aparcamiento privado. No hay bodega / trastero. Excepcional ubicación en el centro de la ciudad, cerca de tiendas y tranvía, y a poca distancia de Old Town, Mamilla y los principales hoteles. Muy raro, ideal para vivienda o inversión de calidad.

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Otros complejos
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Asdod, Israel
de
$1,00M
Venta – hermoso apartamento de 5 habitaciones situado en la calle Kineret en Ashdod (residencia Youd Alef). Completamente renovado a nuevo, ofrece una superficie de 170 m2 con dos amplios balcones. El apartamento está climatizado e incluye un aparcamiento privado y una bodega. Situado en la …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Jerusalén, Israel
de
$937,365
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Agencia
Immobilier.co.il
