Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv
Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer
Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas
Acceso a la autopista directa de Tel Aviv
Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente situada en el corazón de una región dinámica, entre la Universidad de Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak y Tel Aviv, inmediatamente cerca de Tel Aviv Givat Shmouel destaca por una serie de ventajas notables para sus residentes.
El alto costo de alquiler y bienes raíces está justificado por los innegables beneficios de vivir en esta ciudad.
Givat Shmuel se presenta como un verdadero hogar para aquellos que buscan una mayor calidad de vida, una accesibilidad óptima a los servicios, oportunidades de trabajo y un tejido social dinámico.
Cerca del centro del país
Givat Shmouel ofrece a sus habitantes acceso rápido a los principales polos del país. Estar en el centro está siendo conectado.
Alto nivel social
Givat Shmuel se distingue por un alto nivel social, reflejando la calidad de vida y la excelencia de sus servicios. Esta dinámica social contribuye a crear un entorno propicio para el desarrollo, en particular mediante escuelas de alto nivel. La escuela seleccionada por el ADG ofrece una educación de calidad, con un seguimiento adaptado a los niños de Olim Hadashim, promoviendo su integración y éxito.
* Se prestará apoyo adicional y apoyo escolar en los destinos de las regiones en desarrollo.
Características del apartamento
Apartamento de 3 habitaciones
Superficie de 82m2 más una terraza de 10m2
Apartamento de 4 habitaciones
Superficie de 107 m2 más una terraza de 12m2
5 piezas fachada apartamento
Superficie de 133m2 más una terraza de 12m2
Servicio interior muy lujoso
Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100
Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir.
Azulejos, parquet o teca
Aire acondicionado centralizado última generación.
Puertas interiores de alta calidad
Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol
Azulejos de baño hasta el techo
Inodoros colgantes
Home cinema preparation
Tiendas eléctricas en toda la casa
Válvula mezcladora de calidad de cabeza
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Transporte
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo