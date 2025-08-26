  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Herzliya, Israel
$2,13M
26/8/25
$2,13M
14/7/25
$1,99M
10
ID: 26946
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
  • Región / estado
  • Barrio
  • Ciudad
Sobre el complejo

Nuevo Proyecto sobre Herzilya en el nuevo barrio de Vogue Galil Yam. Edificio de nueva planta con arquitectura moderna mezclada con el estilo Bauhaus de TLV. Servicios internos y externos de alto nivel Todos los apartamentos estarán equipados y amueblados. Gran opción de apartamento desde la planta baja hasta el ático. Aparcamiento y bodega proporcionada.

Localización en el mapa

