Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Proyecto residencial, situado en el corazón de Yaffo, incluyendo la ubicación estratégica, el lugar a pocos minutos a pie del shuk haPichpechim (mercado de la Flota), atracciones locales, tales como playas y cafés, cerca del tranvía y el puerto. Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los cuales se articulan edificios residenciales, mezcla de antiguos y nuevos. 3 edificios existentes de 4 plantas, cuyas fachadas son restauradas, cuyo volumen original (altura, proporciones) es respetado para preservar el carácter histórico, Debajo de los edificios existentes, un piso de la tienda Y un nuevo edificio moderno de 7 plantas sobre el vestíbulo 3 plantas aparcamiento subterráneo Fusión entre lo viejo y lo nuevo, que preserva el carácter histórico de Yafo, al tiempo que proporciona comodidad contemporánea. Adaptado a familias e inversores Fecha de entrada prevista para marzo de 2028. 2p a 5p apartamentos con terraza y áticos Moderno edificio de 7 plantas, calle Michaël Angelo 2 habitaciones de 2.570.000 sh, entre 50m2 y 61m2 con terraza de 5m2 (num apartment 2,11,30) 3 habitaciones de 3.690.000 sh entre 73 m2 y 87m2 con terrazas entre 6m2 y 9 m2 (app num 3, 5, 8, 9,10, 16) 4 habitaciones en el rdc, que hace la esquina del edificio, 91m2 y 3.35 m de altura al techo, exposición: norte/sur/oeste. No hay precio al aire libre: 4,403.000 sh (app number 1) 5 habitaciones De 5.668.000 sh, 109m2 y 2 terrazas 6.3m2 y 4.5m2 .( num 4) Áticos: precio desde 6.909.000 sh 4 habitaciones 151m2 y 107m2 terraza, altura 2.90m.(app number 49) Exposición: norte/sur 3 habitaciones 108m2 en la séptima planta y 56m2 terraza,( app num 52 ) Mini ático en la 6a planta 4 habitaciones 138m2 y 118m2 terraza, Exposición: norte/sur/este (num 51) Edificios antiguos restaurados Yehouda yamit 43: Planta baja 3 habitaciones 94m2 con 4.5 m2 de altura, exposición : Este/Sur que pasa por alto el patio Precio: 4.135.000 sh (num 1) ático en la 4a planta, 3p 98m2 con 114 m2 terraza Precio 7.990.000 sh (num 20) Yehuda Yamit 39 3 habitaciones de 4.068.000 sh, entre 78m2 con 2 terrazas de 4m2 y 6m2 y 89m2 con 2 terrazas de 6 m2 y 9 m2 este/oeste (num 2, 9) Yehuda hayami 41 Áticos 4 habitaciones 166m2 y 110m2 terraza y techo de 4 m de altura (num 26) 4 habitaciones 143m2 y 2 terrazas de 84 m2 y 29 m2 con altura de techo de 3.30m (num 27) Detalles técnicos: contáctenos condiciones de pago: varias opciones están disponibles Los precios no incluyen nuestra cuota de agencia de 2% excluyendo impuestos