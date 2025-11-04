  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ramat Gan
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Ramat Gan, Israel

Ramat Gan, Israel
$1,04M
8
ID: 32808
Última actualización: 3/11/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan

Localización en el mapa

Ramat Gan, Israel
Complejos similares
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Hadera, Israel
de
$489,737
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$887,404
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$719,760
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$1,04M
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$941,686
Estamos encantados de presentar su futuro apartamento, situado en el nuevo barrio de Shimon Peres en Ashdod. Ofertas especiales & condiciones de pago : Apartamentos de 4 habitaciones Superficie: 122 m2 de superficie + 14 m2 de terraza Precio desde 3 140 000 Apartamentos 5 habitaciones Super…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,57M
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$719,760
Nueva Jerusalén de Katamon Proyecto de 2 a 5 habitaciones, áticos y planta baja Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto. Diciembre 2029 Método de pago Este proyecto…
Agencia
Immobilier.co.il
