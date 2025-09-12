Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM
En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo
Se está construyendo,
El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado.
El proyecto se centra en la calidad de la construcción, un lujoso vestíbulo, espacios verdes y la proximidad inmediata a parques, playa, escuelas, instituciones públicas y transporte público.
entrega programada para septiembre 2027.
Condiciones benéficas: 20% al firmar – balance al entregar llaves o dependiendo del progreso.
El edificio:
• Moderno edificio de piedra de alta gama
• Elegante hall de entrada y 2 ascensores
• Capa de tierra cuidadosa
• Aparcamiento subterráneo
Los apartamentos:
• Terrazas solares
• Acabados de calidad
• Preparación para aire acondicionado central
• Cocina moderna con cuarzo
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo