Barrio residencial Unique projet neuf de maisons

El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera presenta un nuevo proyecto excepcional en Hadera.
Se trata de un proyecto de casas semiconjuntas con servicios de alto nivel en una tranquila zona residencial de Hadera.
- Casa en construcción de 6 habitaciones (5 dormitorios y salón),
- 180 m2 construidos sobre 250 m2 de terreno
- 2 hermosas suites parentales incluyendo una en la planta baja,
- 2 plazas de aparcamiento y una bodega adjunta.
En construcción.
Entrega en 18 meses.
Excepcional posibilidad de comprar una casa a su propio ritmo!
Extremada promotora.
Contáctenos para más información: Ra'hel Benguigui, Director del departamento de habla francesa RE/MAX Hadera.
Beezrat Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!
Localización en el mapa
Hadera, Israel
