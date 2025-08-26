  1. Realting.com
  Barrio residencial Unique projet neuf de maisons

Barrio residencial Unique projet neuf de maisons

Hadera, Israel
$1,17M
26/8/25
$1,17M
14/7/25
$1,10M
Barrio residencial Unique projet neuf de maisons
ID: 26833
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera presenta un nuevo proyecto excepcional en Hadera. Se trata de un proyecto de casas semiconjuntas con servicios de alto nivel en una tranquila zona residencial de Hadera. - Casa en construcción de 6 habitaciones (5 dormitorios y salón), - 180 m2 construidos sobre 250 m2 de terreno - 2 hermosas suites parentales incluyendo una en la planta baja, - 2 plazas de aparcamiento y una bodega adjunta. En construcción. Entrega en 18 meses. Excepcional posibilidad de comprar una casa a su propio ritmo! Extremada promotora. Contáctenos para más información: Ra'hel Benguigui, Director del departamento de habla francesa RE/MAX Hadera. Beezrat Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!

Localización en el mapa

Hadera, Israel

