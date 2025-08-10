Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Buscando un nuevo proyecto en netanya Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya a los pies del kikar
el proyecto se encuentra en el corazón de la ciudad en una ubicación más codiciada de Netanya.
Vivir en un proyecto nueve netanya
Características del proyecto
La arquitectura de la torre residencial, el diseño moderno y la accesibilidad del proyecto lo convierten en un lugar muy codiciado
Todo está a un alcance fácil y accesible a pie
Rendimiento de alto nivel decorado por el diseñador
2 ascensores ultra rápidos y modernos incluyendo un chabbatic
Cada apartamento se vende con un aparcamiento subterráneo
revestimiento exterior de aluminio blanco
Construcción iniciada
Cuestión mayo/junio 2025
Garantía bancaria
Características del apartamento
Pisos por toda la casa 80x80
Aire acondicionado central
Mobiliario de baño de calidad
Válvula de fijación
Puerta interior de calidad
Cocina personalizable
Wc suspended
Tiendas eléctricas en toda la casa
Apartamento de 2 piezas 60 m2+20m2
Apartamento de 4 habitaciones 110m2+22m2
Vistas impresionantes del kikar y el mar
Ven a visitar tu futuro apartamento
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo