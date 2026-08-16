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Apartamentos en venta en Beit Shemesh, Israel

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Apartamento 4 habitaciones en Beit Shemesh, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Beit Shemesh, Israel
Habitaciones 4
Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado ju…
$878,800
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Apartamento 3 habitaciones en Beit Shemesh, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Beit Shemesh, Israel
Habitaciones 3
Área 83 m²
Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado ju…
$743,600
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Apartamento 5 habitaciones en Beit Shemesh, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Shemesh, Israel
Habitaciones 5
Área 123 m²
Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado ju…
$1,01M
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