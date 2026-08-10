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Apartamentos en venta en Distrito de Tel-Aviv, Israel

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Tel-Aviv
681
Herzliya
3
Bat Yam
136
Ramat Gan
17
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910 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
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Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6/8
Tree Haganah, Neve Barbour, Kfar Shalem Maarav, Tel AvivTipo: Apartamento• Habitación: 3• Pl…
$800,000
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Agencia
Isrealty
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English, Русский, עִברִית
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Apartamento 2 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 2
Área 74 m²
¡Abajo! A los 25, rue Bnei Moshe, cerca de Yehuda Maccabi, un magnífico apartamento en venta…
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 80 m²
Referencia: BY 231 Distrito: Centro, cerca del mar, tiendas y el nuevo tranvía Edificio desp…
$666,000
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 85 m²
Venta exclusiva En la zona residencial y verde de Bavli 5 Zohar Street En la cuarta planta,…
$1,63M
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Apartamento 6 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 6 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 6
Área 400 m²
PARA LA VENTA Descubra una de las residencias más exclusivas de Tel Aviv, ubicada en la pre…
$18,32M
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Apartamento 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 160 m²
Rare apartment for sale in Tel-Aviv, in Kikar Hamedina district. Nuevo edificio de tiendas. …
$3,43M
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 95 m²
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la hermosa Torre Midtown! La torre está situada en el c…
$1,67M
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Área 75 m²
Anilevich Street – Bat Yam Precio: 2 050 000 ¡El mejor precio para un nuevo apartamento rec…
$682,650
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 83 m²
FOR SALE - NEW TZEDEK / FLORENTIN Hermoso apartamento en un nuevo edificio, situado en la f…
$1,83M
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 86 m²
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Basilea y Kikar Hamedina. …
$1,43M
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 94 m²
Ático dúplex en un edificio moderno entregado en 2023, idealmente situado en las puertas de …
$1,65M
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Apartamento 2 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 2
Área 38 m²
Apartamento en venta en Tel-Aviv, cerca de Bograshov y el mar! Construcción reciente 3a plan…
$882,450
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Apartamento 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 85 m²
Hatsfira Street en Bat Yam, callejón tranquilo a 200 metros de la playa y cerca del tranvía …
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 64 m²
Referencia: TL 2644 Distrito: en el corazón de Nahalat Benyamin, en uno de los barrios más b…
$2,41M
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 120 m²
Unico apartamento dúplex-penthouse, idealmente situado en la 4a y superior planta. Rodeado d…
$2,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 96 m²
¡Caso a tomar! Edificio moderno en un callejón sin salida en Mazeh. 4 habitaciones modernas,…
$1,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 60 m²
Perfecto como primera compra / apartamento de vacaciones / pie a tierra. Hermosas 3 habitaci…
$1,18M
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Ático Ático 4 habitaciones en Bat Yam, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 4
Área 150 m²
PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMER…
$1,22M
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Apartamento 3 habitaciones en Bat Yam, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Bat Yam, Israel
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 18/24
Apartamento de lujo con vistas al mar en Bat Yam! Nuevo distrito: Park a-YamAmplio apartamen…
$950,000
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Apartamento 2 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 2
Área 38 m²
Jardín en venta en Tel Aviv, en una calle tranquila cerca de Shuk Levinsky y Rothschild Boul…
$949,050
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Apartamento 5 habitaciones en Givatayim, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Givatayim, Israel
Habitaciones 5
Área 129 m²
JASMIN GIVATAYIM Una nueva referencia de lujo residencial en Givatayim A draft exception s…
$2,15M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 125 m²
Referencia: TL 2632 Distrito: 2a línea de mar, Ben Yehuda/Bograshov, a pocos pasos de las pl…
$4,25M
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 75 m²
Referencia: TL 2692 Distrito: Dizengoff, tranquilo y verde Building recent shop Sólo un apar…
$2,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 90 m²
En una calle tranquila cerca del mar, edificio reformado con ascensor, entrada agradable con…
$1,50M
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Apartamento 5 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 5
Área 137 m²
Atico dúplex en venta en Tel Aviv, cerca de Bograshov y el mar. Nuevo edificio. 5a y 6a plan…
$3,50M
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Ático Ático 4 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 4
Área 135 m²
Referencia TL 2437 Cerca de Rotschild Ático 4 piezas 135 m2 + 85 m2 de terraza en planta baj…
$3,96M
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 60 m²
Referencia: TL 2637 District: Downtown, 6 minutes walk from the beach, in a very quiet dead …
$1,57M
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 90 m²
Venta exclusiva, En una calle tranquila y buscada 13, calle Ester Hamalka En un edificio cla…
$2,16M
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 172 m²
FOR SALE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PARTES EN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 terraza 2 dormitorios 1 bañ…
$2,40M
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Apartamento 3 habitaciones en Tel-Aviv, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Tel-Aviv, Israel
Habitaciones 3
Área 83 m²
Venta exclusiva, En el corazón del viejo norte, en una calle tranquila y central 3 Shimshon …
$1,04M
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Tipos de propiedades en Distrito de Tel-Aviv

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Distrito de Tel-Aviv, Israel

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