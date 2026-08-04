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Apartamentos en venta en Mate Yehuda Regional Council, Israel

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18 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 5
Área 151 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,81M
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Ático Ático 5 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 5
Área 180 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$3,23M
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Apartamento 3 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 3
Área 75 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,02M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 2
Área 62 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$951,200
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Apartamento 5 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 5
Área 128 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,50M
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Apartamento 4 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 4
Área 108 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,36M
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Apartamento 5 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 5
Área 139 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,74M
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Apartamento 5 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 5
Área 128 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,51M
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Apartamento 2 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 2
Área 56 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiryat…
$869,200
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Apartamento 4 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 4
Área 131 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,54M
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Apartamento 5 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 5
Área 108 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,40M
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Apartamento 4 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 4
Área 118 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiryat…
$1,46M
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Apartamento 4 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 4
Área 114 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,55M
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Apartamento 4 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 4
Área 103 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,34M
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Apartamento 2 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 2
Área 58 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$900,032
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Apartamento 2 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 2
Área 59 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$908,560
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Apartamento 2 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 2
Área 49 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$842,960
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Apartamento 5 habitaciones en Mate Yehuda Regional Council, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Mate Yehuda Regional Council, Israel
Habitaciones 5
Área 128 m²
Proyecto pastoral Jerusalén Descubre el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat…
$1,55M
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Parámetros de las propiedades en Mate Yehuda Regional Council, Israel

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