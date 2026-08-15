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Apartamentos en venta en Herzliya, Israel

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13 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
Referencia NHR 105-4 Magnífico apartamento de 5 habitaciones en Herzliya Este es un edificio…
$1,51M
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Apartamento 2 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 2
Área 42 m²
Referencia NHR 102-2 Es un nuevo edificio Bauhaus de 6 plantas con un hermoso vestíbulo y ap…
$963,300
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Apartamento 4 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 4
Área 85 m²
Apartamento de 4 habitaciones cerca de la Universidad Reichman. Miklat en el edificio. Situa…
$943,020
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 2
Área 45 m²
Referencia: HR 139 Herzliya En el puerto deportivo, ubicación excepcional 2 habitaciones de …
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 2
Área 58 m²
Referencia: HR 133 Distrito: Herzliya Pituah, primera línea de mar 2 piezas Superficie de 58…
$1,35M
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Apartamento 1 habitación en Herzliya, Israel
Apartamento 1 habitación
Herzliya, Israel
Habitaciones 1
Área 1 250 m²
Referencia: HR 134 Distrito: Herzlia Pituah ¡Buena oportunidad de no perderte! Gran parcela …
$9,06M
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 5
Área 118 m²
Hermoso apartamento de 5 habitaciones situado en el centro de Herzliya. Cerca de todas las c…
$1,35M
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Apartamento 3 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 3
Área 81 m²
MAGNIFICENTE 3 HABITACIONES CONSTRUCCIÓN EN EL NEIGRO DE BASEL TEL AVIV. SERVICIOS DE ALTO C…
$1,63M
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Apartamento 4 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 4
Área 90 m²
Referencia: HR 104 Distrito: Herzliya Pituah en la primera línea del mar en una hermosa resi…
$2,54M
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Apartamento 3 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 3
Área 85 m²
En un nuevo edificio, muy bonito apartamento con una superficie de 85m2 Consta de 3 habitaci…
$1,69M
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Apartamento 2 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Herzliya, Israel
Habitaciones 2
Área 99 m²
Este excepcional apartamento frente a la playa se encuentra en Herzliya Pituach, a solo 200 …
$2,53M
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Apartamento 1 habitacion en Herzliya, Israel
Apartamento 1 habitacion
Herzliya, Israel
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Ideal investment for enjoying and renting- a gorgeous apartment for sale at the Herzliya Mar…
$1,78M
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Apartamento 2 habitaciones en Herzliya, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Herzliya, Israel
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
2 buildings undergoing construction in the most desired neighborhood in Herzliya, if not the…
$987,447
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