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Apartamentos en venta en Givat Shmuel, Israel

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Apartamento 2 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 2
Área 56 m²
Givat Shmuel: Strategic opportunity at the heart of Gush Dan Located in the centre of Gush …
$852,798
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Apartamento 3 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 3
Área 67 m²
Givat Shmuel: Strategic opportunity at the heart of Gush Dan Located in the centre of Gush …
$1,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 2
Área 50 m²
Givat Shmuel: Strategic opportunity at the heart of Gush Dan Located in the centre of Gush …
$806,949
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