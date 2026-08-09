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Apartamentos en venta en Ramat Gan, Israel

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áticos
4
4 habitaciones
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17 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 4
Área 109 m²
Referencia: RG 114 Nuevo proyecto de calidad en Ramat Gan District: Downtown, close to Hayar…
$1,57M
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Apartamento 3 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 3
Área 80 m²
En plein cœur de Ramat Gan 72 m² + balcon Ascenseur + mamad + parking Superbe investissement
$889,110
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Apartamento 3 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 3
Área 88 m²
Referencia: RG 101 Situado en el centro de la ciudad, cerca de las principales calles como H…
$989,010
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 4
Área 171 m²
Este lujoso apartamento situado en la famosa Torre Pivko, en el distrito de Haruzim de Ramat…
$2,68M
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Apartamento 4 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 4
Área 104 m²
Referencia: RG 113 Distrito: Ramat Gan, calle muy tranquila Ideal para inversión o Alya Cerc…
$1,07M
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Apartamento 1 habitación en Ramat Gan, Israel
Apartamento 1 habitación
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 1
Área 25 m²
Continuando
$326,891
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Apartamento 4 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 4
Área 131 m²
A la entrada de TLV Edificio permanente 4 habitaciones + balcón 124m2 + 7m2 terraza Ascensor…
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 3
Área 62 m²
Referencia: RG 103 Situado en la parte sur-central de la ciudad, cerca del complejo Merom Na…
$795,204
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Apartamento 5 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
Apartamento en venta en Ramat-Gan, en el barrio de Bourse, en la frontera de Tel-Aviv. Hermo…
$1,63M
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Apartamento 5 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 5
Área 136 m²
Referencia: RG 104 En el nuevo distrito de Yehoud, cerca de Ramat Gan, con parque, ganim y g…
$1,11M
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Apartamento 2 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Apartamento 2 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 2
Área 62 m²
Apartamento reciente. Buena agencia. Central
$653,782
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Ático Ático 5 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 5
Área 200 m²
Referencia: RG 115 District: Downtown, close to the Stock Exchange and tram station Torre de…
$3,50M
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Ático Ático 5 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 5
Área 200 m²
En la zona residencial de Ramat gan Exchange Excepcional ático de lujo 29a y última planta 2…
$3,30M
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Apartamento 1 habitación en Ramat Gan, Israel
Apartamento 1 habitación
Ramat Gan, Israel
Habitaciones 1
Área 20 m²
Pequeño apartamento cerca de la universidad y el hospital Aparcamiento, Lavandería, Billar 4…
$253,416
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Ático Ático 4 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 242 m²
Luxury exclusive listing- 2 penthouses on the 30th floor of the prestigious Elite tower in R…
$2,92M
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Ático Ático 4 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Ático Ático 4 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
Exclusive Listing- penthouse for sale in Ramat Gan. A stunning duplex penthouse with an …
$1,27M
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Apartamento 4 habitaciones en Ramat Gan, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Ramat Gan, Israel
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Lovely new apartment in the prestigious high-line tower right at the famous Bursa in Ramat G…
$1,70M
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