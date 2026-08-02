Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Emek Hefer Regional Council
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Emek Hefer Regional Council, Israel

;
Apartamento Borrar
Eliminar
20 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 144 m²
Momento Netanya Project Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de…
$1,83M
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 186 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$3,08M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 132 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,33M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 4
Área 107 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,25M
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 175 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$3,01M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 4
Área 110 m²
Momento Netanya Project Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de…
$1,15M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 128 m²
Momento Netanya Project Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de…
$1,62M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 4
Área 104 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,12M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 4
Área 107 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,26M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 4
Área 107 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a descubrir uno…
$1,15M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 144 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,85M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 132 m²
Momento Netanya Project Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de…
$1,40M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 132 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,37M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 132 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,47M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 144 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,99M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 4
Área 107 m²
Momento Netanya Project Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de…
$1,11M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 4
Área 107 m²
Momento Netanya Project Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno de…
$1,10M
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 4
Área 109 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,10M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 128 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,66M
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 132 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$1,38M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Emek Hefer Regional Council, Israel

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir