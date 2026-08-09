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Apartamentos en venta en Hadera, Israel

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48 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
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Amplio apartamento de 4 dormitorios en HaderaOfrecemos un apartamento luminoso y espacioso e…
$700,000
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Apartamento 5 habitaciones en Hadera, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Hadera, Israel
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RE/MAX Hadera le presenta exclusivamente, en el corazón del distrito del Parque en Hadera, u…
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Apartamento 5 habitaciones en Hadera, Israel
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Hadera, Israel
Apartamento 3 habitaciones
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BZH En el corazón del centro de la ciudad de Hadera, excelente y raro producto! Cerca de tod…
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Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Hadera, Israel
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Apartamento 5 habitaciones en Hadera, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Hadera, Israel
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BZH ¿Quieres ser dueño de Israel en 2026? RE/MAX Hadera ofrece un nuevo proyecto sólo Waoww…
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Apartamento 2 habitaciones en Hadera, Israel
Apartamento 2 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Hadera, Israel
Apartamento 3 habitaciones
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En el proyecto del reconocido promotor AURA. Aura, propietario de muchos apartamentos en Cit…
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Apartamento 5 habitaciones en Hadera, Israel
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Hadera, Israel
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Ático Ático 5 habitaciones en Hadera, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
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Referencia: HD 109 Precioso ático Nueve de los patrocinadores 5 piezas 178 m2 + 96 m2 terraz…
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Apartamento 5 habitaciones en Hadera, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Hadera, Israel
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BZH ¿Está soñando con un apartamento único, espléndido y refinado con una gran terraza como …
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Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Hadera, Israel
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Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 4
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– ¡Una oportunidad para no perderse en Hadera! ✨A este precio, se hace difícil encontrar un …
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Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
Apartamento 4 habitaciones
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Excelente caso! En el centro de Hadera – edificio moderno entregado en 2021. 4 habitaciones,…
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Hadera, Israel
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Apartamento 5 habitaciones en Hadera, Israel
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Hadera, Israel
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BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente con un magnífico apartamento familiar brillant…
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Apartamento 5 habitaciones en Hadera, Israel
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En venta – Buena excepción en Hadera Tómate un ambiente de vida único en este excepcional a…
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Apartamento 3 habitaciones en Hadera, Israel
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B"H ? ¿Nueva exclusividad? ¿Buscas un nuevo apartamento de 3 habitaciones con terraza con …
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BZH ✨ ¡Un nuevo programa en el exclusivo distrito Weizman de Hadera! Hay proyectos clásicos…
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Hadera, Israel
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El Departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera le presenta un excepcional apartamento de…
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Apartamento 5 habitaciones en Hadera, Israel
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BZH Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro …
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Referencia HD 107 District Ein ayam Torre de alto nivel Entrega de la torre : Sala de deport…
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BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente en el distrito de Givat Olga, un hermoso ático …
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Ático Ático 5 habitaciones en Hadera, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Hadera, Israel
Habitaciones 5
Área 140 m²
Increíble ático de 5 piezas! BZH En el corazón del centro, cerca de las comodidades, tienda…
$1,12M
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Área 100 m²
BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente en el distrito de Givat Olga, un hermoso ático …
$899,100
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Hadera, Israel
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Área 110 m²
BZH RE/MAX Hadera le ofrece una exclusiva 5 habitaciones modernas en el codiciado distrito r…
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Apartamento 3 habitaciones en Hadera, Israel
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BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui le presenta exclusivamente, en la categoría "COLLECTI…
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Hadera, Israel
Habitaciones 5
Cuando el apartamento más hermoso está en la residencia más prestigiosa, es simplemente la a…
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B"H ? ¿Nueva exclusividad? Venta: Magnífico apartamento reformado de 5 habitaciones con ba…
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