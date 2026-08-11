Apartamentos en venta en Distrito de Haifa, Israel

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Hadera
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Harish
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69 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
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Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
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Apartamento 4 habitaciones en Hadera, Israel
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Excelente caso! En el centro de Hadera – edificio moderno entregado en 2021. 4 habitaciones,…
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Apartamento 3 habitaciones en Haifa, Israel
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Invertir en Israel de 1.290.000 ¿Está buscando una inversión inmobiliaria accesible, rentabl…
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En el proyecto del reconocido promotor AURA. Aura, propietario de muchos apartamentos en Cit…
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Nuevo en venta exclusivamente en RE/MAX Hadera en el distrito de Ein Hayam, con una vista in…
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Bienvenido a Ein Hayam, el nuevo barrio situado en el borde de la espléndida reserva natural…
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Muy bonito apartamento de 4 habitaciones situado en el barrio "Le Park". Vista del parque. E…
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BZH ✨ ¡Un nuevo programa en el exclusivo distrito Weizman de Hadera! Hay proyectos clásicos…
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