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Apartamentos en venta en Rishon LeZion, Israel

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Apartamento 4 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 4
Área 98 m²
Para la venta de un cuarto apartamento Silencio elevador y un aparcamiento tabú Silencio El …
$1,95M
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Ático Ático 5 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 5
Área 200 m²
Rishon Letsion, frente al mar, (hof rishon letsion) Cerca del mar y tayelet al pie del edifi…
$3,54M
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Ático Ático 5 habitaciones en Rishon LeZion, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Rishon LeZion, Israel
Habitaciones 5
Área 200 m²
Rishon Letsion, frente al mar, (hof rishon letsion) Cerca del mar y tayelet al pie del edifi…
$10,90M
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