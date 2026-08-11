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Villas en venta en Western Greece, Grecia

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6 propiedades total found
Villa en Municipality of Patras, Grecia
Villa
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 d…
$755,654
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Villa en Egira, Grecia
Villa
Egira, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta d…
$776,944
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Villa en Kaloudi, Grecia
Villa
Kaloudi, Grecia
Dormitorios 8
Área 600 m²
Se vende villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El semisótan…
$1,89M
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Villa en Myrsini, Grecia
Villa
Myrsini, Grecia
Dormitorios 8
Área 400 m²
Venta en construcción villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Pl…
$1,77M
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Villa en Amaliada, Grecia
Villa
Amaliada, Grecia
Dormitorios 5
Área 630 m²
Venta villa de 2 plantas de 630 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$5,31M
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Villa en Agios Ioannis, Grecia
Villa
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 5
Área 330 m²
Venta villa de 3 plantas de 330 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta d…
$661,197
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Parámetros de las propiedades en Western Greece, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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