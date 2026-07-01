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Casas con garaje en Venta en Toroni Municipal Unit, Grecia

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Villa 5 habitaciones en Toroni, Grecia
Villa 5 habitaciones
Toroni, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Presentando una impresionante casa unifamiliar en Halkidiki, Sithonia, actualmente en constr…
$468,074
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Toroni Municipal Unit, Grecia

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